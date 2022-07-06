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Факты / Украина / Общество

Запрет на выезд военнообязанным: Укрзализныця не получала от Генштаба указаний

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Запрет на выезд военнообязанным: Укрзализныця не получала от Генштаба указаний

Укрзализныця не получала от Минобороны и Генштаба указаний препятствовать военнообязанным мужчинам, которые перемещаются по стране без разрешения от военкомата.

Об этом сообщил член правления Укрзализныци Александр Перцовский.

— Никаких указаний по препятствованию перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не поступало. Так что бросаться сдавать билеты не нужно, — отметил он.

Перцовский надеется, что Минобороны или Генштаб ВСУ дадут в ближайшее время детальное разъяснение по этому вопросу, а процесс получения каких-либо разрешений будет цифровым и без длинных очередей, например, через портал Дія.

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Напомним, что полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.

По его словам, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что он обсудит решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями на совещании.

Он пообещал разобраться с этим и призвал Генштаб ВСУ в будущем не принимать без него подобные решения.

Фото: Укрзализныця

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