Заборона на виїзд військовозобов’язаним: Укрзалізниця не отримувала від Генштабу вказівок

Липень, 05 в 23:25

Укрзалізниця не отримувала від Міноборони та Генштабу вказівок перешкоджати військовозобов’язаним чоловікам, які переміщаються країною без дозволу від військкомату.

Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Жодних вказівок щодо перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів з боку військового командування не надходило. Тож кидатися здавати квитки не потрібно, – зазначив він.

Перцовський сподівається, що Міноборони чи Генштаб ЗСУ дадуть найближчим часом детальне роз’яснення щодо цього питання, а процес отримання будь-яких дозволів буде цифровим і без довгих черг, наприклад, через портал Дія.

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Нагадаємо, що полковник Генштабу ЗСУ Олександр Хлись повідомив, що для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

За його словами, дозвіл діятиме 30 діб, а потім його знову можна буде отримати в ТЦК.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що він обговорить рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями на нараді.

Він пообіцяв розібратись з цим та закликав Генштаб ЗСУ у майбутньому не ухвалювати без нього подібних рішень.

Фото: Укрзалізниця