Заборона на виїзд військовозобов’язаним: Укрзалізниця не отримувала від Генштабу вказівок
Укрзалізниця не отримувала від Міноборони та Генштабу вказівок перешкоджати військовозобов’язаним чоловікам, які переміщаються країною без дозволу від військкомату.
Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
– Жодних вказівок щодо перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів з боку військового командування не надходило. Тож кидатися здавати квитки не потрібно, – зазначив він.
Перцовський сподівається, що Міноборони чи Генштаб ЗСУ дадуть найближчим часом детальне роз’яснення щодо цього питання, а процес отримання будь-яких дозволів буде цифровим і без довгих черг, наприклад, через портал Дія.
Нагадаємо, що полковник Генштабу ЗСУ Олександр Хлись повідомив, що для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.
За його словами, дозвіл діятиме 30 діб, а потім його знову можна буде отримати в ТЦК.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що він обговорить рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями на нараді.
Він пообіцяв розібратись з цим та закликав Генштаб ЗСУ у майбутньому не ухвалювати без нього подібних рішень.
Фото: Укрзалізниця