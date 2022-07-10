Июль, 10 в 14:24

Из-за близости Харькова к российской границе вражеские ракеты долетают до города менее чем через минуту.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость без насущных нужд не выходить на улицу, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие.

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По его словам, время прилета в город вражеской ракеты составляет от 30 до 40 секунд.

– Мы слишком близко находимся до границы с Российской Федерацией. Всего около 40 километров. И время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд. Поэтому времени, чтобы людям укрыться, слишком мало. Не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, нужно сразу идти в укрытие, — заметил Олег Синегубов.

При этом глава области подчеркнул, что далеко не все вражеские ракеты попадают в цели, ведь наши военные их удачно сбивают.

– То, что к нам прилетает, не равно тому количеству ракет, которые выпускают с территории Российской Федерации. Мы, к сожалению, говорить всего не можем, однако, поверьте, наши Вооруженные силы работают для того, чтобы как можно меньше к нам прилетало ракет. Мы знаем, сколько их выпускается, и сколько, к сожалению, все еще попадают в цели, – рассказал Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреливают и поля, свалки и лесополосы, что создает дополнительные проблемы.

Олег Синегубов добавил, что линия фронта в области за последние дни не изменилась – оккупантам не удалось взять ни одного метра новой территории.

9 июля в результате обстрелов российскими войсками центральной части Харькова ранены шесть мирных жителей, среди которых 12-летняя девочка. По предварительным данным, оккупанты выпустили баллистическую ракету Искандер.