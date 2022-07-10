Липень, 10 в 14:24

Через близькість Харкова до російського кордону ворожі ракети долітають до міста менш ніж за хвилину.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він вкотре наголосив на необхідності без нагальних потреб не виходити на вулицю, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги і негайно йти в укриття.

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За його словами, час прильоту до міста ворожої ракети складає від 30 до 40 секунд.

– Ми занадто близько знаходимося до кордону із Російською Федерацією. Лише близько 40 кілометрів. І час прильоту ракети складає від 30 до 40 секунд. Тому часу, щоби людям укритися, занадто мало. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, треба зразу йти в укриття, – зауважив Олег Синєгубов.

Очільник області наголосив, що далеко не всі ворожі ракети потрапляють у цілі, адже наші військові їх вдало збивають.

– Те, що до нас прилітає, не дорівнює тій кількості ракет, які випускають з території Російської Федерації. Ми, на жаль, говорити всього не можемо, однак, повірте, наші Збройні сили працюють для того, щоб якомога менше до нас прилітало ракет. Ми знаємо, скільки їх випускається, і скільки, на жаль, все ще потрапляэ у цілі, – розповів Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстрілюють і поля, сміттєзвалища та лісосмуги, що створює додаткові проблеми.

Олег Синєгубов додав, що лінія фронту в області за останні дні не змінилася – окупантам не вдалося взяти жодного метра нової території.

9 липня внаслідок обстрілу російськими військами центральної частини Харкова поранено шістьох мирних жителів, серед яких 12-річна дівчинка. За попередніми даними, окупанти випустили ракету Іскандер.