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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами
Фото: Міноборони

У Херсонській області окупанти зазнають великих втрат внаслідок ударів ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України. ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами та вдарили по пункту управління Росгвардії.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Серед втрат – близько 15 російських військових та понад 60 одиниць техніки.

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– Серед них 57 — броньована та автомобільна техніка, зокрема, командно-штабні машини, знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси.

Згідно з повідомленням, інша броньована та автомобільна техніка знищена українськими бійцями на російських позиціях вздовж лінії зіткнення.

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