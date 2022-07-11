У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами
Фото: Міноборони
У Херсонській області окупанти зазнають великих втрат внаслідок ударів ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України. ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами та вдарили по пункту управління Росгвардії.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Серед втрат – близько 15 російських військових та понад 60 одиниць техніки.
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– Серед них 57 — броньована та автомобільна техніка, зокрема, командно-штабні машини, знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси.
Згідно з повідомленням, інша броньована та автомобільна техніка знищена українськими бійцями на російських позиціях вздовж лінії зіткнення.