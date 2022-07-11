В Харьковской области в авто взорвался гауляйтер Юнаков — что известно

Июль, 10 в 21:06

В Харьковской области возле местной администрации в Великом Бурлуке в автомобиле подорвался гауляйтер Евгений Юнаков. Пока неизвестно, остался ли он в живых.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, сейчас информация уточняется.

Оккупанты терпят значительные потери и на Херсонском направлении. В частности, ударили по четырем российским складам с боеприпасами и пункту управления Росгвардии.

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В ОК Юг рассказали, что среди потерь — около 15 оккупантов и более 60 единиц техники, среди которых бронированная и автомобильная техника, противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы.