Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года
Фото: Depositphotos

В течение 2022 года украинцы застанут пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись.

До конца года перерасчет пенсий еще запланирован на 1 октября и 1 декабря.

Как будет расти минимальная пенсия и другие социальные выплаты до конца 2022 года — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Индексация пенсий до конца 2022 года

Когда Размер минимальной пенсии
1 июля 2 027 грн
1 октября 2 680 грн; 3 000 грн
1 декабря 2 093 грн; 2 500 грн

В январе 2022 года произошло первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий произошло 1 июля.

  • 1 июля — увеличился прожиточный минимум, соответственно, повысилась минимальная пенсия до 2 027 грн.
  • 1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2 680 грн. Это касается неработающих лиц, которые достигли возраста 65 + и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.
  • 1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.
  • 1 декабря — увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2 027 грн до 2 093 грн.

Именно в декабре установят минимальную пенсию в размере 2 500 грн для пенсионеров в возрасте 60-70 лет, которые не работают, при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, то минимальная пенсия на 1 декабря будет устанавливаться пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2 500 грн.

Индексация социальных выплат до конца 2022 года

Когда Прожиточный минимум Минимальная зарплата На детей (до 6 лет) На детей (до 18 лет) Выплаты трудоспособным лицам По потере трудоспособности
1 июля 2 508 грн 2 201 грн 2 744 грн 2 600 грн 2 027 грн
1 октября 6 700 грн
1 декабря 2 589 грн 2 272 грн 2 833 грн 2 684 грн 2 093 грн.
Читайте
Коммуналка, пенсии, соцвыплаты и растаможка: что изменится в Украине с 1 июля

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка