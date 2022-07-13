Июль, 13 в 15:46

Широкомасштабная война в Украине поставила на паузу не только работу и бизнес, но и отпуска. В некоторых компаниях работникам отменили запланированные отпускные, или уменьшили их.

Как начисляется компенсация за неиспользованный отпуск во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.

Компенсация за ежегодный отпуск

Законом Украины об отпусках предусмотрено, что по желанию работника часть ежегодного отпуска можно заменить денежной компенсацией.

Сейчас смотрят

Для этого вам нужно написать заявление с просьбой выплатить денежную компенсацию за соответствующее количество неиспользованных дней ежегодного отпуска.

Однако одного желания работника мало, нужно, чтобы при этом продолжительность предоставленного ежегодного и дополнительных отпусков не была меньше чем 24 календарных дня.

Работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный основной или дополнительный отпуск без увольнения только если:

использовано за год не менее чем 24 календарных дня ежегодного отпуска;

компенсация — это собственное желание работника, то есть написано заявление, которое может это подтвердить;

работнику не менее 18 лет.

Эти правила касаются только ежегодного отпуска. И именно компенсацию за него можно получить без увольнения.

Минимальная продолжительность такого отпуска — 24 дня, поэтому получить компенсацию за него могут только те работники, которые имеют удлиненную продолжительность отпуска.

Если все условия выполнены, компенсацию отпускных работающему сотруднику выплачивают вместе с ежемесячной зарплатой.

Компенсация отпуска при увольнении

В таком случае выплачивают денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка.

Ее выплачивают прежде всего в день увольнения.

Правила здесь такие:

работает правило 24 календарных дней – при накоплении неиспользованных отпусков за прошедшие годы. По каждому году компенсировать можно лишь те дни, которые превышают минимальные 24;

отпуска на детей также накапливаются, но не за рабочий год, а за календарный;

отпуска участников боевых действий, участников АТО, студентам на сессию – вообще не накапливаются и право на них сгорает с началом года.

Компенсация за отпуск во время военного положения

Правила компенсации отпусков во время военного положения не изменились, хотя для некоторых работников уменьшилась продолжительность ежегодного основного отпуска, который они могут использовать.

В период военного положения ежегодный основной отпуск предоставляют работникам продолжительностью 24 дня.

Работники, которые имеют право на удлиненный ежегодный отпуск, смогут использовать лишь 24 календарных дня, но количество дней отпуска, на который они имеют право, не изменилось.

Если вы уволитесь во время военного положения, ежегодный основной отпуск вам компенсируют учитывая его продолжительность в мирное время.

Расчет дней и начисление компенсации за неиспользованный отпуск

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск начисляется за все дни отдыха, которыми работник не воспользовался за все годы работы.

Их количество исчисляется отдельно по каждому виду отпуска и в пределах:

рабочего года — для ежегодных отпусков;

календарного года — для социальных отпусков.

Для социальных отпусков эти дни вычисляем отдельно за каждый календарный год, а для ежегодных отдельно за каждый рабочий год или пропорционально отработанному времени, если его продолжительность составляет менее 365 календарных дней.

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении начисляется на дни отдыха, которыми работник не воспользовался.