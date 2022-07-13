Липень, 13 в 15:46

Широкомасштабна війна в Україні поставила на паузу не лише роботу та бізнес, а й відпустки. У деяких компаніях працівникам скасували заплановані відпускні, або зменшили їх кількість.

Як нараховується компенсація за невикористану відпустку під час воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Компенсація за щорічну відпустку

Законом України про відпустки передбачено, що за бажанням працівника частину щорічної відпустки можуть замінити грошовою компенсацією.

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Для цього йому потрібно написати заяву з проханням виплатити йому грошову компенсацію за відповідну кількість невикористаних днів щорічної відпустки.

Однак самого бажання працівника замало, потрібно, щоби при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не була менше ніж 24 календарних дні.

Працівник може отримати грошову компенсацію за невикористану щорічну основну або додаткову відпустку без звільнення лише за таких умов:

використано за рік не менше ніж 24 календарних дні щорічної відпустки;

компенсація – це власне бажання працівника, тобто він написав заяву, яка може це підтвердити;

працівнику не менше 18 років.

Ці правила стосуються лише щорічної відпустки. І саме компенсацію за неї можна отримати без звільнення.

Мінімальна тривалість такої відпуски – 24 дні, тому отримати компенсацію можуть лише ті працівники, які мають подовжену тривалість відпустки.

Тож якщо всі умови виконані, компенсацію відпускних працюючому співробітнику виплачують разом із щомісячною зарплатою.

Компенсація відпустки при звільненні

В такому випадку співробітнику виплачують грошову компенсацію за усі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Її виплачують передусім у день звільнення.

Правила тут такі:

працює правило 24 календарних днів – при накопиченні невикористаних відпусток за минулі роки. По кожному року компенсувати можна лише ті дні, які перевищують мінімальні 24;

відпустки на дітей також накопичуються, але не за робочий рік, а за календарний;

відпустки учасників бойових дій, учасників АТО, студентам на сесію – взагалі не накопичуються й право на них згорає з початком року.

Компенсація за відпустку під час воєнного стану

Правила компенсації відпусток під час воєнного стану не змінилися, хоча для деяких працівників зменшилася тривалість щорічної основної відпустки, яку вони можуть використати.

У період воєнного стану щорічну основну відпустку надають працівникам тривалістю 24 дні.

Працівники, які мають право на подовжену щорічну відпустку, зможуть використати лише 24 календарні дні, але кількість днів відпустки, на яку вони мають право, не змінилася.

Якщо ви звільнитеся під час воєнного стану, щорічну основну відпустку вам компенсують з огляду на її тривалість у мирний час.

Розрахунок днів та нарахування компенсації за невикористану відпустку

Грошова компенсація за невикористану відпустку нараховується за усі дні відпочинку, якими працівник не скористався за усі роки роботи.

Їх кількість обчислюється окремо за кожним видом відпустки й у межах:

робочого року — для щорічних відпусток;

календарного року — для соціальних відпусток.

Для соціальних відпусток ці дні обчислюємо окремо за кожен календарний рік, а для щорічних — окремо за кожен робочий рік або пропорційно до відпрацьованого часу, якщо його тривалість становить менше 365 календарних днів.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні нараховується на дні відпочинку, якими працівник не скористався.