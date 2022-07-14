Почему не сообщают о потерях ВСУ – объяснение Минобороны

Июль, 14 в 18:03

Информация о потерях Украины в полномасштабной войне, начатой ​​российской армией, является государственной тайной. Эту информацию не разглашают специально, чтобы Россия не смогла воспользоваться ею. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

— Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена ​​военной целесообразностью. Враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей, — считает заместитель главы Минобороны.

Она убеждена, что Российская Федерация не должна получать возможность использовать данные о потерях Украины в собственных целях. Именно поэтому Маляр призывает украинцев не распространять неподтвержденные данные о погибших защитниках или других потерях ВСУ.

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– Мы обращаемся к гражданам и общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения, — призвала она.