Чому не повідомляють про втрати ЗСУ – пояснення Міноборони

Липень, 14 в 18:03

Інформація про втрати України у повномасштабній війні, розпочатою російською армією, є державною таємницею. Цю інформацію не розголошують спеціально, щоб Росія не змогла скористатися нею. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена воєнною доцільністю. Ворог не повинен знати ці цифри та використовувати це для власних спроможностей, – вважає заступниця очільника Міноборони.

Вона переконана, що Російська Федерація не має отримувати можливість використовувати дані про втрати України у власних цілях. Саме тому Маляр закликає українців не поширювати непідтверджені дані про загиблих захисників чи інші втрати ЗСУ.

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– Ми звертаємося до громадян і громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує. Це не так, не працюйте на ворога та не відкривайте ці цифри до закінчення воєнного стану, – закликала вона.