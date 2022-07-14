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Факты / Украина / Общество

В Херсонской области украинские защитники освободили 44 населенных пункта

Юля Захарченко, редактор ленты
Херсон
Фото: Минобороны

В Херсонской области украинским защитникам удалось освободить 44 населенных пункта от российской армии. Об этом заявил в.и.о. главы областной военной администрации Дмитрий Бутрий. По его словам, города и села находятся под постоянным вражеским огнем и подвергаются значительным разрушениям.

– Освобожденные населенные пункты очень страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они терпят очень большие разрушения. Разрушены детские сады, школы и жилые дома. “Русский мир” хочет уничтожить наше государство, – убежден он.

По словам главы Херсонской ОВА, большая часть области сейчас остается под временной оккупацией России. Всего в Херсонской области — 656 населенных пунктов, которые ждут помощи Вооруженных сил Украины для изгнания оккупантов.

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– Люди не воспринимают эти фейковые администрации. Они сделали свое “правительство” и уничтожают наших людей, — отметил глава ОВА.

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