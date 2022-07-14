Как противодействовать дезинформации во время войны: эксперты обсудили главные аспекты

Июль, 14 в 19:28

Сегодня Украина борется за свою независимость и территориальную целостность на всех фронтах.

Война не только на поле боя, но и на информационном фронте против российского агрессора ведется ежедневно еще с 2014 года.

Дезинформация, фейки, информационные и кибератаки – это уже привычные угрозы для всего мира, и против Украины такое информационное оружие применяется в десятичных масштабах.

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Как противодействовать дезинформации в условиях войны и почему взаимодействие гражданского общества и правительства такая важная в этой борьбе – об этом во время круглого стола в Национальной академии СБУ пообщались представители органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации, а также международные эксперты.

Организаторы круглого стола: Национальная академия СБУ, Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global Ukraine), ОО Международная академия информации, координационная платформа Национальный кластер кибербезопасности.

Мероприятие состоялось при поддержке Государственного департамента США.

— Рад, что сегодня академия СБУ объединила для обмена опытом такую экспертную среду. Разноплановость оценок и мнений, объединенных общей целью, будут увеличивать географию влияния и эффективность борьбы с дезинформацией. Поэтому уверен, что консолидация государственных институтов, гражданского общества, образовательных и научных учреждений поможет получить лучший результат, – отметил в приветственном слове ректор Академии СБУ Андрей Черняк.

Во время круглого стола участники обсудили методы противодействия дезинформации, которые используют в Украине и за рубежом, а также правовые основы и кибербезопасные особенности взаимодействия гражданского общества и государственных органов для противодействия фейкам.

— В то время как военный фронт отличается определенными правилами поведения, в сфере пропаганды и дезинформации не существует никаких правил, – отметил в своем выступлении заместитель министра цифровой трансформации Украины Егор Дубинский.

Он поделился последними результатами взаимодействия Минцифры с гражданским обществом.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения российских войск министерству удалось создать киберармию – объединить усилия около 100 тыс. киберфаховцев разных направлений для распространения правды о войне в Украине.

Государственный сектор на форуме также представили руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Игорь Соловей и и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Шаповалов.

Игорь Соловей подчеркнул, что нет простых вариантов завершения информационной войны.

— Даже не знаю, когда она завершится. Поэтому стоит не сужать борьбу с дезинформацией только до мониторинга и фактчекинга. Еще три обязательных составляющих — блокирование, создание альтернативы и развитие медиаобразования. Информационная работа, которая ведется российскими медиа и их пропагандистами, является частью обеспечения боевых действий. Все люди, которые работают в сфере российской пропаганды, являются такими же преступниками, как те, кто бегает с автоматами по территории Украины, — отметил Соловей.

По мнению Андрея Шаповалова, лица, которые сознательно распространяют дезинформацию, являются информационными террористами.

Он отметил, для защиты информационного пространства необходимо внести изменения в законодательство.

— Информационные террористы должны знать, что им придется отвечать перед законом как военным преступникам, — заметил Шаповалом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины также подчеркнул, что Украина побеждает в информационной борьбе.

Голосом медиа во время работы круглого стола стали генеральный продюсер программ Гражданская оборона и Антизомби Оксана Дыхнич и координатор портала Информационное сопротивление Юрий Карин.

В частности, Оксана Дыхнич подробно рассказала о русскоязычных телепроектах, которые выходят с 2014 года для противодействия дезинформации и развенчанию фейков кремля.

Войну, в том числе информационную, нельзя выиграть в белых перчатках.

— Важно помнить, что одной из задач российской пропаганды было атрофировать умение аудитории объективно мыслить, анализировать и задавать вопросы. Зрителя долгое время кормили абсолютной ложью – не только в ток-шоу и выпусках новостей, ложь была даже в фильмах. Задача контрпропаганды сложна, потому что пропагандисты имеют право на ложь. Зато контрпропаганда не имеет права на нее. Должна быть только правда, но правда, которая подается через эмоцию, – заметила она.

Ее коллега из медиасреды напомнил, как после событий 2014 года формировалась система противодействия дезинформации в Украине, создавались альтернативные каналы информации и росла сотрудничество общественных организаций с органами госвласти и сектором безопасности.

— Мы продолжаем бороться с оккупантами. Моя мечта после нашей победы сказать: Спасибо всем, Информационное сопротивление закрывается как проект, – подчеркнул Юрий Карин.

Соорганизаторы мероприятия из Фонда Гражданских Исследований и развития США (CRDF Global) – руководитель по операционной деятельности Михаил Верич и менеджер проектов Эбигейл Стоу-Терстоун рассказали о работе их организации в Украине, ее инициативы и возможности.

Среди реализованных проектов — создание Национального кластера кибербезопасности, проведение курсов по кибергигиене, хакатонов, воркшопов для государственных служащих, работников объектов критической инфраструктуры, студенческой молодежи, ветеранов АТО/ООС.

Международный опыт представили:

эксперты отдела публичной дипломатии Штаб-квартиры НАТО Беата Паташова и Лариса Лацько с выступлением о ложные нарративы, которые россия распространяет в отношении НАТО, новые формы противодействия дезинформации и взаимодействия с обществом;

специалист по оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних дел Катаржина Спиславская, которая рассказала о механизме построения устойчивости общества и переходе от эры постправды к эре постдовиры;

заместитель руководителя отдела по работе с правительством Национального центра кибербезопасности Мэтт Кэри, который поделился опытом Великобритании в борьбе с дезинформацией и мисинформацией. В частности, он привел примеры масштабных российских дезинформационных кампаний, таких как в деле с отравлением семьи Скрипалей, и эффективные способы противодействия им.

Организаторы и спикеры выразили надежду на дальнейшие встречи в таком же формате.