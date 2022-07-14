Июль, 14 в 18:12

При объявлении воздушной тревоги участники национального мультипредметного теста (НМТ) вместе с инструкторами перейдут в укрытия, которые должны быть в/или вблизи специальных временных экзаменационных центров.

Если тревога будет непродолжительной, то поступающие вернутся к выполнению НМТ с того задания, на которой остановились, объяснили в Минобразования.

Если опасность будет сохраняться долго, то участникам тестирования предложат пройти испытание уже во время дополнительной сессии.

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Планируется, что основная сессия НМТ будет проходить в 21 области и Киеве. На сегодняшний день невозможно провести тестирование в АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

За границей тестирование будет проводиться так же, как и в Украине, то есть в специально оборудованных компьютерных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги.

Основная сессия НМТ состоится в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Дополнительную сессию украинские выпускники смогут сдавать в Финляндии (Хельсинки) и Люксембурге (Люксембург), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Словении (Марибор), Германии (Берлин), Швейцарии (Берн), Турции (Анкара), Грузии (Тбилиси), Греции (Афины) и Канаде (Эдмонтон, Торонто).

В Ирландии, Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, Румынии и Словакии участники смогут сдать НМТ только во время основной сессии.

В этом году из соображений безопасности Украинский центр оценивания качества образования не публикует информацию о том, где состоится тестирование. По этой же причине не обнародован график проведения НМТ.