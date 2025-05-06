Кабмин обновил правила мобилизации: что изменится для призывников

Кабинет министров внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации в условиях особого периода.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в порядок призыва на военную службу: что известно

В Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отображаться информация о вручении повестки на бланке.

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Также уточнены положения, касающиеся конечного срока подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Обновленный порядок четко определяет, когда военнообязанные и резервисты могут получить отсрочку, а также устанавливает случаи, при которых лицо не подлежит направлению на медицинский осмотр для определения пригодности к службе.

В частности, речь идет о тех, кто ранее не проходил обследование или у кого завершился срок действия решения военно-врачебной комиссии.

В то же время уточнена процедура направления на медосмотр в электронном формате через Единый реестр.

Право на отсрочку для многодетных родителей

Отдельное внимание в документе уделяется перечню документов, необходимых для подтверждения права на отсрочку для родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Как пояснил народный депутат Алексей Гончаренко, отныне военнообязанный должен предоставить свидетельства о рождении каждого ребенка, где указаны оба родителя.

Дополнительно необходимо предоставить один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью или отцом детей;

судебное решение о расторжении брака вместе с подтверждением места жительства детей;

решение органа опеки и попечительства о месте проживания детей;

письменное соглашение между родителями о проживании детей;

другое судебное решение или документы, подтверждающие отсутствие второго родителя;

справку из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Справку следует получить не позднее чем за пять дней до подачи заявления.

Лица, осуществляющие постоянный уход, должны предоставить акт об уходе (приложение 8), а также документы, подтверждающие получение соответствующей компенсации, помощи или надбавки.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлено военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.

Мобилизация и военное положение продлятся с 9 мая по 6 августа 2025 года.

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