Июль, 15 в 6:25

Четырехлетняя девочка Лиза, погибшая от удара российских ракет в Виннице, ранее снялась в рождественском видео Елены Зеленской.

Об этом первая леди написала в Facebook и опубликовала видео.

— С ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что я знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла сегодня от российской ракеты… Я напишу вам о ней, – рассказала Елена Зеленская.

По словам первой леди, с девочкой она познакомилась при записи видео к рождественским праздникам.

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Зеленская вспоминает, что тогда Лиза красками успела разрисовать не только себя, свое праздничное платье, но и всех остальных детей, первую леди и операторов и режиссера.

— Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими, – сказала супруга президента.

Напомним, что российская армия 14 июля нанесла ракетный удар по Виннице. По последним данным от спасателей, погибли 23 человека, среди них трое детей. Госпитализированы – 67 пострадавших, из которых трое детей. Всего в медицинские учреждения обратились 117 человек. Остаются в розыске 29 человек.