Липень, 15 в 6:25

Чотирирічна дівчинка Ліза, яка загинула від удару російських ракет у Вінниці, раніше знялася у різдвяному відео Олени Зеленської.

Про це перша леді написала у Facebook і опублікувала відео.

– З жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети… Я напишу вам про неї, – розповіла Олена Зеленська.

За словами першої леді, із дівчинкою вона познайомилася під час запису відео до різдвяних свят.

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Зеленська згадує, що тоді Ліза фарбами встигла розмалювати не лише себе, свою святкову сукню, а й усіх інших дітей, першу леді та операторів і режисера.

– Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими, – сказала дружина президента.

Нагадаємо, що російська армія 14 липня завдала ракетного удару по Вінниці. За останніми даними від рятувальників, загинуло 23 людини, серед них троє дітей. Госпіталізовані – 67 постраждалих, з яких троє дітей. Всього до медичних закладів звернулися 117 людей. Залишаються в розшуку 29 осіб.