Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Как не стать жертвой мошенников при регистрации на получение помощи от ЮНИСЕФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Как не стать жертвой мошенников при регистрации на получение помощи от ЮНИСЕФ
Фото: Depositphotos

В Telegram появились фейковые боты, якобы предоствляющие денежную поддержку украинским семьям под прикрытием международной помощи, поэтому в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине объяснили, как не стать жертвой мошенников при регистрации на получение 2 200 грн по программе Совместно.

Там напоминают, что ЮНИСЕФ принимает заявки по программе денежной помощи Совместно только на официальном сайте по ссылке register.unicef.org.

Вся информация о регистрации находится именно здесь, справки можно получить по номеру горячей линии 0 800 600 017.

Сейчас смотрят

– Другие международные организации и агентства ООН предоставляют информацию о помощи исключительно через официальные каналы. Пожалуйста, внимательно проверяйте информацию перед тем, как предоставлять свои персональные данные преступникам, – предупреждают украинцев.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от UNICEF Ukraine (@unicef_ukraine)

Как многодетным семьям, пострадавших в результате войны с Россией, оформить денежную помощь от ЮНИСЕФ Совместно и что она предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка