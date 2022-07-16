Как не стать жертвой мошенников при регистрации на получение помощи от ЮНИСЕФ

Июль, 16 в 17:01

В Telegram появились фейковые боты, якобы предоствляющие денежную поддержку украинским семьям под прикрытием международной помощи, поэтому в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине объяснили, как не стать жертвой мошенников при регистрации на получение 2 200 грн по программе Совместно.

Там напоминают, что ЮНИСЕФ принимает заявки по программе денежной помощи Совместно только на официальном сайте по ссылке register.unicef.org.

Вся информация о регистрации находится именно здесь, справки можно получить по номеру горячей линии 0 800 600 017.

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– Другие международные организации и агентства ООН предоставляют информацию о помощи исключительно через официальные каналы. Пожалуйста, внимательно проверяйте информацию перед тем, как предоставлять свои персональные данные преступникам, – предупреждают украинцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNICEF Ukraine (@unicef_ukraine)

Как многодетным семьям, пострадавших в результате войны с Россией, оформить денежную помощь от ЮНИСЕФ Совместно и что она предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.