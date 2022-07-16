Як не стати жертою шахраїв під час реєстрації на отримання допомоги від ЮНІСЕФ

Липень, 16 в 17:01

У Telegram з’явились фейкові боти, які нібито надають грошову підтримку українським сім’ям під прикриттям міжнародної допомоги, тому у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні пояснили, як не стати жертвою шахраїв під час реєстрації на отримання 2 200 грн за програмою Спільно.

Там нагадують, що ЮНІСЕФ приймає заявки за програмою грошової допомоги Спільно лише на офіційному сайті за посиланням register.unicef.org.

Вся ізнформація щодо реєстрації знаходиться саме тут, довідки можна отримати а номером гарячої лінії 0 800 600 017.

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– Інші міжнародні організації та агенції ООН надають інформацію про допомогу виключно через офіційні канали. Будь ласка, уважно перевіряйте інформацію перед тим, як надавати свої персональні дані злочинцям, – попереджають українців.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNICEF Ukraine (@unicef_ukraine)

Як багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни з Росією, оформити грошову допомогу від ЮНІСЕФ Спільно і що вона передбачає – читайте у матеріалі Фактів ICTV.