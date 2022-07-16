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Факти / Україна / Суспільство

Як не стати жертою шахраїв під час реєстрації на отримання допомоги від ЮНІСЕФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Як не стати жертою шахраїв під час реєстрації на отримання допомоги від ЮНІСЕФ
Фото: Depositphotos

У Telegram з’явились фейкові боти, які нібито надають грошову підтримку українським сім’ям під прикриттям міжнародної допомоги, тому у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні пояснили, як не стати жертвою шахраїв під час реєстрації на отримання 2 200 грн за програмою Спільно.

Там нагадують, що ЮНІСЕФ приймає заявки за програмою грошової допомоги Спільно лише на офіційному сайті за посиланням register.unicef.org.

Вся ізнформація щодо реєстрації знаходиться саме тут, довідки можна отримати а номером гарячої лінії 0 800 600 017.

Зараз дивляться

– Інші міжнародні організації та агенції ООН надають інформацію про допомогу виключно через офіційні канали. Будь ласка, уважно перевіряйте інформацію перед тим, як надавати свої персональні дані злочинцям, – попереджають українців.

 

 

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Публикация от UNICEF Ukraine (@unicef_ukraine)

Як багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни з Росією, оформити грошову допомогу від ЮНІСЕФ Спільно і що вона передбачає – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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