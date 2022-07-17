Будьте человечны! Тимошенко о первом интервью матери погибшей в Виннице 4-летней Лизы

Июль, 17 в 17:35

Сейчас устанавливается, как в реанимцию больницы в Виннице попал журналист, выложивший в соцсети первое интервью матери погибшей 4-летней Лизы Дмитриевой. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который накануне был на месте ракетных ударов.

– Несколько десятков человек находятся в больницах, 14 из них – в тяжелом состоянии. Хотел бы прежде всего сказать о женщине, которая потеряла четырехлетнего ребенка. Она находится в реанимации. Главный врач сказал, что этой женщине не сообщили, что ее ребенок умер, потому что она в тяжелом состоянии. Не надо этого делать, и нас предупредил. И вот сегодня в соцсетях я увидел, как один из журналистов или блоггеров заходит в реанимацию, рассказывает женщине, что она потеряла ребенка. Все снимает и выкладывает в соцсети, – возмущается он.

Тимошенко обратился ко всем украинцам с просьбой быть человечными и не совершать таких позорных поступков.

– Я призываю всех быть человечными! Это очень трагическая ситуация для любой матери, любого украинца! Пожалуйста, не нужно так поступать! Давайте быть просто человечными! – подчеркнул он.

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Четырехлетнюю Лизу Дмитриеву, погибшую в результате ракетного удара России по центру Винницы, 17 июля похоронили на городском кладбище в Сабарове. Прощание с ребенком прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

В тот трагический день девочка с мамой направлялась на занятия к логопеду. Ребенок погиб мгновенно, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

По словам бабушки, сразу после взрывов мама Лизы позвонила по телефону и сказала, что ее дочь погибла. Однако сейчас женщина этого не помнит.