Будьте людяними! Тимошенко про перше інтерв’ю матері загиблої у Вінниці 4-річної Лізи

Липень, 17 в 17:35

Зараз встановлюєтся, як до реанімції лікарні у Вінниці потрапив журналіст, який виклав у соцмережі перше інтерв’ю матері загиблої 4-річної Лізи Дмитрієвої. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який напередодні був на місці ракетних ударів.

– Кілька десятків людей наразі знаходяться у лікарнях, 14 з них – у тяжкому стані. Хотів би найперше сказати про жінку, яка втратила чотирирічну дитину. Вона в реанімації. Головний лікар сказав, що цій жінці не повідомили, що її дитина померла, тому що вона у дуже тяжкому стані. Не треба цього робити, і нас попередив. І от сьогодні у соцмережах я побачив, як один із журналістів чи блогерів заходить до реанімаці, розповідає жінці, що вона втратила дитину. Усе знімає і викладає у соцмережі, – обурюється він.

Тимошенко звернувся до усіх українців з проханням бути людяними і не робити таких ганебних вчинків.

– Я закликаю всіх бути людяними! Це дуже трагічна ситуація для будь-якої матері, будь-якого укранця! Будь ласка, не треба так робити! Давайте бути просто людяними! – наголосив він.

Зараз дивляться

Чотирирічну Лізу Дмитрієву, яка загинула внаслідок ракетного удару Росії по центру Вінниці, 17 липня поховали на міському кладовищі у Сабарові. Прощання з дитиною відбулося у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

У той трагічний день дівчинка з мамою прямувала на заняття до логопеда. Дитина загинула миттєво, а жінку у тяжкому стані госпіталізували.

За словами бабусі, відразу після вибухів мама Лізи зателефонувала і сказала, що її донька загинула. Проте зараз жінка не пам’ятає цього.