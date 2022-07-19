Бігали у паніці: на Запорізькій АЕС поранено дев’ятьох росіян, є загиблі
У тимчасово окупованому Енергодарі дев’ятеро російських військових, які перебували на території Запорізької АЕС, потрапили у лікарню з пораненнями. Серед них є загиблі, однак зараз невідома точна кількість.
Про це заявив міський глава Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, російські солдати перелякалися настільки, що у паніці почали бігати територією атомної електростанції.
Окупанти на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали змінювати одна одну. За його словами, врешті людей відпустили.
– Окупанти ж продовжують шукати ворогів. Можливо, вони починають усвідомлювати, що цинічні обстріли сусідніх населених пунктів, які ведуться ними з території атомної станції, не минуться для них безслідно, – наголосив Орлов.