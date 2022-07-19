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Факти / Україна / Суспільство

Бігали у паніці: на Запорізькій АЕС поранено дев’ятьох росіян, є загиблі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Енергодарі дев’ятеро російських військових, які перебували на території Запорізької АЕС, потрапили у лікарню з пораненнями. Серед них є загиблі, однак зараз невідома точна кількість.

Про це заявив міський глава Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, російські солдати перелякалися настільки, що у паніці почали бігати територією атомної електростанції.

Окупанти на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали змінювати одна одну. За його словами, врешті людей відпустили.

Зараз дивляться

– Окупанти ж продовжують шукати ворогів. Можливо, вони починають усвідомлювати, що цинічні обстріли сусідніх населених пунктів, які ведуться ними з території атомної станції, не минуться для них безслідно, – наголосив Орлов.

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