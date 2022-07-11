Соединенные руки, окутанные сине-желтой лентой: Нацбанк выпускает памятные монеты номиналом 5 и 10 грн

Июль, 11 в 17:02

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты В единстве – сила, посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.

Это первые памятные монеты, которые Нацбанк выпускает в серии Бессмертная моя Украина.

– Нынешняя агрессия России является войной, где битва происходит на территории Украины. Но на самом деле вместе с Украиной воюет весь цивилизованный мир – за ценности свободы и демократии, — говорится в сообщении Нацбанка.

Также в учреждении добавили, что это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны.

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– От идеи до выпуска они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги, – отмечает Нацбанк.

На аверсе монеты разместили Тризуб, вокруг которого изображены соединенные руки, окутанные сине-желтой лентой. Рисунок символизирует единение людей доброй воли по всему миру.

На реверсе монеты изображена надпись В единстве – сила и флаги 15 стран мира: США, Британии, Польши, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии, Франции, Японии.

Эти монеты можно приобрести в следующих банках:

Приватбанк

Укргазбанк

Радобанк

Таскомбанк

Монета номиналом 10 грн изготовлена ​​тиражом 5 тыс. штук, монета номиналом 5 грн — тиражом 250 тыс. штук.

Источник: Нацбанк

Фото: Нацбанк