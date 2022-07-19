Липень, 19 в 10:35

Національний банк Україні ввів в обіг дві нові пам’ятні монети Ой у лузі червона калина.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монети присвячені українській пісні, яка на початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави стала символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України в усьому світі, наголошують у Нацбанку.

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На аверсі монет зображені захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і воїн ЗСУ, які підіймають калину – символ України. Крона калини нагадує кордони України.

На реверсі угорі продовження рядків пісні: А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!”. У центрі зображено лист та ягоди калини.

Автором монет є Дмитро Кривонос. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.