Июль, 20 в 19:03

22 мая 2022 года Верховная Рада проголосовала за продолжение всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

Поэтому многих военнообязанных украинцев мобилизовали на военную службу.

Будут ли получать мобилизованные военные зарплату с довоенного места работы — читайте в нашем материале.

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Работодатели могут не платить зарплату мобилизованному работнику

19 июля 2022 года вступил в силу закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений.

Среди ключевых изменений, которые предусматривает этот закон — работодатели освобождены от обязанности сохранения средней зарплаты работникам, которые были мобилизованы.

То есть теперь мобилизованные военные не будут получать зарплату с основного места работы. Однако работодатель может по собственной инициативе ее платить, если видит такую необходимость.

Председатель профильного Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат Галина Третьякова отметила, что работодатели не должны продолжать платить работнику зарплату, если он мобилизован.

По ее словам, государство сейчас может в достаточной мере профинансировать работу военнослужащих.

Несмотря на это, за мобилизованным все равно сохраняется его место работы и должность.

Что получают мобилизованные военные

Хоть заработок с довоенного места работы отменили, но зарплату платить будут как военным.

Военные, которых призвали на службу, получают ежемесячное денежное обеспечение в соответствии со своей должностю, званием и выслугой лет. А также денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Поэтому мобилизованный военнослужащий, который не привлечен к боевым действиям, получает 30 тыс. грн денежного вознаграждения в месяц. А военные, участвующие в активных боевых действиях – 100 тыс.