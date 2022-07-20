Липень, 20 в 19:03

22 травня 2022 року Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

Тому багатьох військовозобов’язаних українців мобілізували на військову службу.

Чи отримуватимуть мобілізовані військові заробітну платню з довоєнного місця роботи – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Роботодавці можуть не платити зарплату мобілізованому працівнику

19 липня 2022 року набув чинності закон Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин.

Серед ключових змін, які передбачає цей закон – роботодавців звільнено від обов’язку збереження середньої зарплатні працівникам, яких було мобілізовано.

Тобто тепер мобілізовані військові не отримуватимуть зарплату з основного місця роботи. Проте роботодавець може за власною ініціативою її сплачувати, якщо бачить таку необхідність.

Голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка Галина Третьякова зазначила, що роботодавці не мають продовжувати платити працівникові зарплату, якщо він мобілізований.

За її словами, держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців.

Попри це, за мобілізованим все одно зберігається його місце роботи та посада.

Що отримують мобілізовані військові

Хоч заробіток з довоєнного місця роботи скасували, але зарплату платити будуть як військовим.

Військові, яких призвали на службу, отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо. А також грошову винагороду, встановлену за ініціативою президента на період воєнного стану.

Тож мобілізований військовослужбовець, який не залучений до бойових дій, отримує 30 тис. грн грошової винагороди на місяць. А військові, які беруть участь в активних бойових діях – 100 тис.