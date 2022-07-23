Июль, 22 в 23:40

В Херсонской области российских военных ожидает повторение Иловайска. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live.

— Есть село Высокополье. Там уже две недели сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. В чем сложность? Мы обошли ее справа и слева, и сейчас можно сказать, что взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Как мы видим, это два населенных пункта справа и слева Высокополья. Там, по сути, повторение Иловайска для россиян, российских войск. Там чуть больше 1 тыс. бойцов. По нашим оценкам, с вооружением и военной техникой они находятся в тактическом окружении.

Украинские защитники пресекли огнем попытку российских военных прорваться. Солдаты РФ вернулись и почти находятся в окружении, рассказал Арестович.

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— Вчера их попытка прорыва оттуда была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем единственного выхода. Я думаю, что российское командование сейчас деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Это прямое следствие работы, размягчение HIMARS и другими видами “традиционного украинского гостеприимства”.

Арестович рассказал, что российское командование не смогло оперативно организовать пополнение сил и средств.