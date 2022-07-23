Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Будет подобие Иловайска: Арестович сообщил о первом “котле” для оккупантов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Будет подобие Иловайска: Арестович сообщил о первом “котле” для оккупантов
Фото: Офис президента

В Херсонской области российских военных ожидает повторение Иловайска. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live.

— Есть село Высокополье. Там уже две недели сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. В чем сложность? Мы обошли ее справа и слева, и сейчас можно сказать, что взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Как мы видим, это два населенных пункта справа и слева Высокополья.

Там, по сути, повторение Иловайска для россиян, российских войск. Там чуть больше 1 тыс. бойцов. По нашим оценкам, с вооружением и военной техникой они находятся в тактическом окружении.

Украинские защитники пресекли огнем попытку российских военных прорваться. Солдаты РФ вернулись и почти находятся в окружении, рассказал Арестович.

Сейчас смотрят

— Вчера их попытка прорыва оттуда была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем единственного выхода. Я думаю, что российское командование сейчас деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Это прямое следствие работы, размягчение HIMARS и другими видами “традиционного украинского гостеприимства”.

Арестович рассказал, что российское командование не смогло оперативно организовать пополнение сил и средств.

— Это очень хороший кейс, который гражданским людям, не понимающим в этих вещах, может показать, как это работает. Многие задаются вопросом: ну хорошо, вы уничтожили штаб, склад, и что? Они привезут новый штаб. И такие вещи случаются, когда командование, оглушенное потерями и дезорганизацией, не успевает вовремя принять соответствующие меры.

Две недели ситуация там угрожающая. Это же не за два дня сложилось. Они часто не имеют такой возможности, потому что уничтожены силы и средства, либо есть существенные препятствия для их оперативного применения.

Читайте
Это истощает российскую армию: Подоляк о контрнаступлении ВСУ на Юге Украины

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка