Будет подобие Иловайска: Арестович сообщил о первом “котле” для оккупантов
В Херсонской области российских военных ожидает повторение Иловайска. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live.
— Есть село Высокополье. Там уже две недели сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. В чем сложность? Мы обошли ее справа и слева, и сейчас можно сказать, что взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Как мы видим, это два населенных пункта справа и слева Высокополья.
Там, по сути, повторение Иловайска для россиян, российских войск. Там чуть больше 1 тыс. бойцов. По нашим оценкам, с вооружением и военной техникой они находятся в тактическом окружении.
Украинские защитники пресекли огнем попытку российских военных прорваться. Солдаты РФ вернулись и почти находятся в окружении, рассказал Арестович.
— Вчера их попытка прорыва оттуда была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем единственного выхода. Я думаю, что российское командование сейчас деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Это прямое следствие работы, размягчение HIMARS и другими видами “традиционного украинского гостеприимства”.
Арестович рассказал, что российское командование не смогло оперативно организовать пополнение сил и средств.
— Это очень хороший кейс, который гражданским людям, не понимающим в этих вещах, может показать, как это работает. Многие задаются вопросом: ну хорошо, вы уничтожили штаб, склад, и что? Они привезут новый штаб. И такие вещи случаются, когда командование, оглушенное потерями и дезорганизацией, не успевает вовремя принять соответствующие меры.
Две недели ситуация там угрожающая. Это же не за два дня сложилось. Они часто не имеют такой возможности, потому что уничтожены силы и средства, либо есть существенные препятствия для их оперативного применения.