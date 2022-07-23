Липень, 22 в 23:40

У Херсонській області на російських військових чекає повторення Іловайська. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.

– Є село Високопілля. Там уже два тижні складна обстановка у російських військ, які перебувають у тому районі. У чому складність? Ми обійшли його праворуч і ліворуч, і зараз можна сказати, що взяли Ольгине частково, і повністю Потьомкине. Як ми бачимо, це два населені пункти праворуч і зліва Високопілля. Там насправді повторення Іловайська для росіян, російських військ. Там трохи більше ніж 1 тис. бійців. За нашими оцінками, з озброєнням та військовою технікою вони перебувають у тактичному оточенні.

Українські захисники запобігли спробі російських військових прорватися. Солдати РФ повернулися і майже перебувають в оточенні, розповів Арестович.

Зараз дивляться

– Вчора їхню спробу прориву звідти було припинено нашим вогнем, вони повернулися і перебувають на 3/4 в оточенні з вогневим контролем єдиного виходу. Я думаю, що російське командування зараз деморалізоване тим, що відбувається на Херсонщині. Це прямий наслідок роботи, розм’якшення HIMARS та іншими видами “традиційної української гостинності”.

Арестович розповів, що російське командування не змогло оперативно організувати поповнення сил та коштів.