Буде на кшталт Іловайська: Арестович повідомив про перший “котел” для окупантів
У Херсонській області на російських військових чекає повторення Іловайська. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.
– Є село Високопілля. Там уже два тижні складна обстановка у російських військ, які перебувають у тому районі. У чому складність? Ми обійшли його праворуч і ліворуч, і зараз можна сказати, що взяли Ольгине частково, і повністю Потьомкине. Як ми бачимо, це два населені пункти праворуч і зліва Високопілля.
Там насправді повторення Іловайська для росіян, російських військ. Там трохи більше ніж 1 тис. бійців. За нашими оцінками, з озброєнням та військовою технікою вони перебувають у тактичному оточенні.
Українські захисники запобігли спробі російських військових прорватися. Солдати РФ повернулися і майже перебувають в оточенні, розповів Арестович.
– Вчора їхню спробу прориву звідти було припинено нашим вогнем, вони повернулися і перебувають на 3/4 в оточенні з вогневим контролем єдиного виходу. Я думаю, що російське командування зараз деморалізоване тим, що відбувається на Херсонщині. Це прямий наслідок роботи, розм’якшення HIMARS та іншими видами “традиційної української гостинності”.
Арестович розповів, що російське командування не змогло оперативно організувати поповнення сил та коштів.
– Це дуже хороший кейс, який цивільним людям, які не розуміють цих речей, може показати, як це працює. Багато хто запитує: ну добре, ви знищили штаб, склад, і що? Вони привезуть новий штаб. І такі речі трапляються, коли командування, приголомшене втратами та дезорганізацією, не встигає вчасно вжити відповідних заходів.
Два тижні ситуація там загрозлива. Це ж не за два дні склалося. Вони часто не мають такої можливості, тому що знищені сили та засоби, або є суттєві перешкоди для їхнього оперативного застосування.