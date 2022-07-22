Июль, 22 в 17:32

Россияне закрывают выезд и въезд во временно оккупированный Мариуполь для проведения фильтрационных мероприятий.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Он отметил, что въезд и выезд из города будет запрещен с 16.00 пятницы до 6.00 понедельника.

— Будут проводится усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу, – написал Андрющенко.

По словам советника мэра, причиной этого является плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где войска РФ потеряли определенное количество военных.

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– Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города, — добавил Андрющенко.

Ранее стало известно, что мариупольские учителя-коллаборанты проходят переаттестацию в российском городе Ростов-на-Дону.

Андрющенко рассказал, что там их обучают российским историческим нарративам, в которых нет места Украине.

Фото: Петр Андрющенко