Оккупанты закрывают Мариуполь на несколько дней для усиленной фильтрации — Андрющенко
Россияне закрывают выезд и въезд во временно оккупированный Мариуполь для проведения фильтрационных мероприятий.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Он отметил, что въезд и выезд из города будет запрещен с 16.00 пятницы до 6.00 понедельника.
— Будут проводится усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу, – написал Андрющенко.
По словам советника мэра, причиной этого является плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где войска РФ потеряли определенное количество военных.
– Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города, — добавил Андрющенко.
Ранее стало известно, что мариупольские учителя-коллаборанты проходят переаттестацию в российском городе Ростов-на-Дону.
Андрющенко рассказал, что там их обучают российским историческим нарративам, в которых нет места Украине.
Фото: Петр Андрющенко