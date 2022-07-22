Липень, 22 в 17:32

Росіяни закривають в’їзд та виїзд з тимчасово окупованого Маріуполя для проведення фільтраційних заходів.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Він зазначив, що в’їзд та виїзд з міста буде заборонений з 16.00 п’ятниці до 6.00 понеділка.

– Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте одне одному, – написав Андрющенко.

За словами радника мера, причиною цього є погана ніч для окупантів у Бердянську, де війська РФ втратили певну кількість військових.

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– Інсайдери озвучують причину – погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста, – додав Андрющенко.

Раніше стало відомо, що маріупольські вчителі-колаборанти проходять переатестацію в російському місті Ростов-на-Дону.

Андрющенко розповів, що там їх навчають російським історичним наративам, в яких немає місця Україні.

Фото: Петро Андрющенко