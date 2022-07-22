Липень, 22 в 15:06

Маріупольські вчителі, які пішли на співпрацю з окупантами, зараз проходять переатестацію в російському місті Ростов-на-Дону.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що там їх навчають російським історичним наративам, в яких немає місця Україні.

– Там їх навчають, як зомбувати та перенавчати дітей не тількі російської мови. А й російським історичним наративам. Основна причина – неприйняття та нерозуміння дітьми та підлітками “нової історії”. Там, де немає України. Де Мазепа не герой, а зрадник. Де Січові стрільці та УПА не герої боротьби з росіянами за незалежність, а вороги Росії. Як казали окупанти на одній з нарад – “для преодоления стеклянного непонимания в глазах”, – написав Андрющенко.

За його словами, без атестата про проходження переатестації – вчителів не допускатимуть до дітей.

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– Росія – тут навіть вчителі мають бути пропагандистами. Але наші діти – то наші діти. Тому віримо, що русня не пройде, – додав радник мера Маріуполя.

Раніше Андрющенко закликав жителів Маріуполя евакуюватися на підконтрольну територію, оскільки взимку місто залишиться без опалення.

Фото: Петро Андрющенко