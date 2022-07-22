Июль, 22 в 16:50

На территории временно оккупированного Мариуполя работники завода устроили сопротивление российским военным и отказались работать на них. Солдаты РФ подвергают мирных жителей риску, бросая их под мины.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, работники комбината отказались бежать на мины.

Сейчас смотрят

– На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась, – рассказал Андрющенко.

Российские оккупанты привлекают рабочих завода анонсированной зарплатой на сумму 45 тыс. рублей, однако это никак им не помогает.