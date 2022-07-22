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Факты / Украина / Общество

Российские военные бросают под мины работников Мариупольского комбината – Андрющенко

Юля Захарченко, редактор ленты
Российские военные бросают под мины работников Мариупольского комбината – Андрющенко
Фото: Depositphotos

На территории временно оккупированного Мариуполя работники завода устроили сопротивление российским военным и отказались работать на них. Солдаты РФ подвергают мирных жителей риску, бросая их под мины.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, работники комбината отказались бежать на мины.

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– На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась, – рассказал Андрющенко.

Российские оккупанты привлекают рабочих завода анонсированной зарплатой на сумму 45 тыс. рублей, однако это никак им не помогает.

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