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Російські військові кидають під міни працівників Маріупольського комбінату – Андрющенко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові кидають під міни працівників Маріупольського комбінату – Андрющенко
Фото: Depositphotos

На території тимчасово окупованого Маріуполя робітники заводу влаштували супротив російським військовим та відмовилися працювати на них. Солдати РФ наражають мирних жителів на ризик, кидаючи їх під міни.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, працівники комбінату відмовились бігти на міни.

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– На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота з розчистки майже зупинилась, – розповів Андрющенко.

Російські окупанти заманюють робітників заводу анонсованою зарплатою на суму 45 тис. рублів, однак це ніяк їм не допомагає.

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