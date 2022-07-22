Июль, 22 в 16:39

Российские захватчики испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом из-за удачной работы украинских артиллеристов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Россияне, из-за успешной работы наших артиллеристов по уничтожению вражеских складов из БК, имеют усложненную логистику в подвозе боеприпасов. Есть у них проблемы и в личном составе, – отметил он.

Гайдай уточнил, что сейчас оккупанты в большинстве своем бросают в атаку наемников частных военных компаний. Они перегруппируются из-за своих значительных потерь.

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Глава ОВА рассказал о ситуации в области. Так, в Белогоровке более сложная ситуация, чем в Верхнекаменке, продолжаются бои.

Он добавил, что из-за слишком плотных боев нет возможности помочь тамошнему местному населению.

Ранее Гайдай сообщал, что около 70 тыс. тонн зерна, собранного фермерами Луганщины, национализировало кубанское предприятие и вывезло.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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