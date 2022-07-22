Липень, 22 в 16:39

Російські загарбники мають проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом через вдалу роботу українських артилеристів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни, через успішну роботу наших артилеристів по знищенню ворожих складів з БК, мають ускладнену логістику в підвезенні боєприпасів. Є в них проблеми й в особовому складі, – зазначив він.

Гайдай уточнив, що зараз окупанти здебільшого кидають в атаку найманців приватних військових компаній. Вони перегруповуються через свої значні втрати.

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Очільник ОВА розповів про ситуацію в області. Так, у Білогорівці складніша ситуація, ніж у Верхньокам’янці, тривають бої.

Він додав, що через занадто щільні бої немає можливості допомогти тамтешньому місцевому населенню.

Раніше Гайдай повідомляв, що близько 70 тис. тонн зерна, яке зібрали фермери Луганщини, націоналізувало кубанське підприємство та вивезло.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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