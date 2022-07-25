Июль, 25 в 1:08

Нарушителей комендантского часа территориальные центры комплектования будут рассматривать в первую очередь для призыва на военную службу. Однако это не означает, что их сразу призовут в ряды Вооруженных сил Украины на фронт.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, МВД активно помогает центрам комплектования ВСУ пополнять резервы.

– Нарушителей комендантского часа мы берем “на карандаш”. Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую ​​категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь, — рассказал он.

Когда ввели комендантский час в первые дни полномасштабной войны, то наблюдался более сознательный уровень украинцев. Тогда граждане понимали, что нарушение вынужденных ограничений может угрожать их жизни, заметил Енин. Но сейчас часть людей расслабилась, считает он.

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