Липень, 25 в 1:08

Порушників комендантської години територіальні центри комплектування розглядатимуть першочергово для призову на військову службу. Проте це означає, що їх одразу призвуть до лав Збройних сил України на фронт.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. За його словами, МВС загалом активно допомагає центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерви.

– Порушників комендантської години ми беремо “на олівець”. Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться першочергово, – розповів він.

Коли запровадили комендантську годину в перші дні повномасштабної війни, то спостерігався свідоміший рівень українців. Тоді громадяни розуміли, що порушення вимушених обмежень може загрожувати їхньому життю, зауважив Єнін. Але зараз частина людей розслабилася, вважає він.

Зараз дивляться

Заступник очільника МВС нагадав, що згідно з Конституцією України, участь в захисті нашої країни – це законодавчий обов’язок кожного громадянина.