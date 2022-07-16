В Раде хотят ввести штрафы за игнорирование комендантского часа — сколько и что будет за повторное нарушение
В Верховной Раде предлагают ввести штрафы в отношении нарушителей комендантского часа в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 510 грн до 850 грн.
Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).
Штрафовать предлагают тех, кто находится без специально выданных пропусков или удостоверений в определенный период суток на улице, в других общественных местах, а также движется транспортным средством.
Если человек в течение года уже игнорировал данное ограничение, то сумма штрафа составляет от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 1 700 грн до 3 400 грн.
Источник: Верховная Рада
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