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Факты / Украина

В Раде хотят ввести штрафы за игнорирование комендантского часа — сколько и что будет за повторное нарушение

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Годинник

В Верховной Раде предлагают ввести штрафы в отношении нарушителей комендантского часа в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 510 грн до 850 грн.

Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

Штрафовать предлагают  тех, кто находится без специально выданных пропусков или удостоверений в определенный период суток на улице, в других общественных местах, а также движется транспортным средством.

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Если человек в течение года уже игнорировал данное ограничение, то сумма штрафа составляет от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 1 700 грн до 3 400 грн.

Источник: Верховная Рада

Фото: Lindaparton | Dreamstime.com

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