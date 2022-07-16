В Раде хотят ввести штрафы за игнорирование комендантского часа — сколько и что будет за повторное нарушение

Июль, 16 в 20:26

В Верховной Раде предлагают ввести штрафы в отношении нарушителей комендантского часа в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 510 грн до 850 грн.

Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

Штрафовать предлагают тех, кто находится без специально выданных пропусков или удостоверений в определенный период суток на улице, в других общественных местах, а также движется транспортным средством.

Сейчас смотрят

Если человек в течение года уже игнорировал данное ограничение, то сумма штрафа составляет от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 1 700 грн до 3 400 грн.

Источник: Верховная Рада

Фото: Lindaparton | Dreamstime.com