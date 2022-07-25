Июль, 25 в 16:37

На этой неделе из морских портов Украины в рамках выполнения подписанного в Стамбуле соглашения планируется начать экспорт зерна.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе пресс-конференции.

По его словам, в ближайшие два дня планируют разработать внутренние технические документы координационного центра, и с 27 июля он уже начнет работу.

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Координационный центр будет наблюдать за функционированием гуманитарного коридора, но его деятельность не распространяется на территориальные воды Украины.

— В территориальных водах Украины исключительно украинские власти имеют компетенцию администрировать и обеспечивать все процессы, — подчеркнул министр Кубраков.

По словам главы министерства, открытие портов будет приносить Украине дополнительно около $1 млрд.

По данным Мининфраструктуры, месячный экспорт агропродукции может достигать 3 млн тонн, а министр агрополитики Николай Сольский предположил, что эта цифра может быть и выше.

Министр Кубраков подчеркнул, что обеспечение безопасного судоходства в Черном море произошло благодаря освобождению украинскими войсками острова Змеиный.

Напомним, что 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю.

Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.