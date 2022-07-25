Липень, 25 в 16:37

Цього тижня з морських портів України в рамках виконання підписаної у Стамбулі угоди планують розпочати експорт зерна.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час пресконференції.

За його словами, впродовж найближчих двох днів планують розробити внутрішні технічні документи координаційного центру, і з 27 липня він уже розпочне роботу.

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Координаційний центр буде наглядати за функціонуванням гуманітарного коридору, але його діяльність не поширюється на територіальні води України.

– У територіальних водах України лише українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси, – наголосив міністр Кубраков.

За словами очільника міністерства, відкриття портів приноситиме Україні додатково близько $1 млрд.

За даними Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може сягати 3 млн тонн, а міністр агрополітики Микола Сольський припустив, що він може бути й вищим.

Міністр Кубраков наголосив, що гарантування безпечного судноплавства у Чорному морі відбулося завдяки звільненню українськими військами острова Зміїний.

Нагадаємо, що 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем.

Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії.

Угода стосується експорту з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Контроль портів залишиться за українською стороною; жодні судна, крім тих, які забезпечуватимуть експорт зерна та пов’язаної продукції, не зможуть увійти до портів.