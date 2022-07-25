В Раде объяснили, почему мобилизованным не будут платить зарплаты на прежней работе

Июль, 25 в 14:58

Мобилизированным работникам на время призыва не будут платить средний заработок. Соответствующий закон об отмене сохранения среднего заработка мобилизованным 1 июля приняла Верховная Рада.

Один из авторов принятого и подписанного президентом закона № 7251, нардеп Павел Фролов в эфире телемарафона объяснил, что это было предложение бизнеса.

— Этой нормы (об отмене среднего заработка мобилизованным, — Ред.) не было в первоначальном законопроекте, когда его вносили. Но поправка была вынужденно принята, поскольку сейчас государство не компенсирует бизнесу выплаты среднего заработка. Сейчас очень большая нагрузка на бизнес из-за прекращения логистики, проблем с рынками сбыта, проблем с поставкой комплектующих… Учитывая это, было предложение бизнеса, — отметил он.

Ранее одна из авторов поправки к закону, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова заявляла, что мобилизованные во время службы в армии получают достаточное финансовое обеспечение.

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— Нужно было снимать это бремя с работодателей, ведь они платят налоги, за счет которых формируется содержание наших военных, они сейчас еще выплачивают заработную плату, а еще нужно, чтобы они развивали экономику, — сказала она.

1 июля Верховная Рада приняла закон, отменяющий сохранение мобилизованным среднего заработка (№ 7251). В то же время за мобилизованным остается его место работы и должность. 15 июля соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.