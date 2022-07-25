У Раді пояснили, чому мобілізованим не платитимуть зарплати на колишній роботі

Липень, 25 в 14:58

Мобілізованим працівникам на час призову не платитимуть середнього заробітку. Відповідний закон про скасування збереження середнього заробітку мобілізованим 1 липня ухвалила Верховна Рада.

Один з авторів ухваленого і підписано президентом закону № 7251, нардеп Павло Фролов в ефірі телемарафону пояснив, що це була пропозиція бізнесу.

— Цієї норми (про скасування середнього заробітку мобілізованим, – Ред.) не було в початковому законопроєкті, коли його вносили. Але поправка була вимушено ухвалена, оскільки зараз держава не компенсує бізнесу виплати середнього заробітку. Зараз дуже велике навантаження на бізнес через припинення логістики, проблеми з ринками збуту, проблеми з постачанням комплектуючих… Враховуючи зазначене, це була пропозиція бізнесу, – зазначив він.

Раніше одна з авторів поправки до закону, нардеп від Слуги народу Галина Третьякова заявляла, що мобілізовані під час служби в армії отримують достатнє фінансове забезпечення.

Зараз дивляться

— Потрібно було знімати цей тягар із роботодавців, адже вони платять податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку, – сказала вона.

1 липня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує збереження мобілізованим середнього заробітку (№ 7251). Водночас за мобілізованим зберігається його місце роботи та посада. 15 липня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.