ВСУ уничтожили дрон-камикадзе Ланцет, пытавшийся атаковать РЛС в Николаевской области

Июль, 26 в 20:42

Украинские защитники сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа Ланцет, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию ​​в Николаевской области. Его использовали российские войска, чтобы ударить по объектам критической инфраструктуры Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/час при горизонтальном полете и 300 км/час при атаке цели, а наибольшая дальность действия – 40 км.

Есть две версии ударного беспилотника, в частности, Ланцет-1 и Ланцет-3. Дроны имеют одинаковый планер с двойными Х-образными крыльями, похожи по внутренним системам, однако отличаются по размерам и нагрузке.

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Наибольший взлетный вес Ланцет-1 составляет 5 кг с боевыми частями 1 кг, а Ланцет-3 – 12 кг с боевыми частями 3 кг.

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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ