ЗСУ знищили дрон-камікадзе Ланцет, який намагався атакувати РЛС на Миколаївщині

Липень, 26 в 20:42

Українські захисники збили ударний безпілотний літальний апарат типу Ланцет, який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області. Його використовували російські війська, щоб вдарити по об’єктах критичної інфраструктури України.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі, а найбільша дальність дії – 40 км.

Є дві версії ударного безпілотника, зокрема, Ланцет-1 та Ланцет-3. Дрони мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами, схожі за внутрішніми системами, проте відрізняються за розмірами та навантаженням.

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Найбільша злітна вага Ланцет-1 становить 5 кг з бойовими частинами 1 кг, а Ланцет-3 – 12 кг з бойовими частинами 3 кг.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ