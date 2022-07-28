Июль, 28 в 9:55

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности.

Так, он опубликовал новое видеообращение. По словам главы государства, Украина существовала с давних времен, и с тех пор ее пытались и поработить, и уничтожить.

— И которая с давних времен не позволяла это сделать. Никогда и никому. Государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад его окрестил великий киевский князь Владимир, — отметил Зеленский.

Украина – государство, в котором началась история несокрушимости. Которой восхищается вся Европа и весь мир.

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– Это наше государство. Это наша страна. Это Украина. История ее создания насчитывает тысячи лет. Но только в этом году мы впервые отмечаем День украинской государственности. Нам не нужны салюты, чтобы показать, какое значение имеет собственная государственность для украинского народа, — подчеркнул он.

В настоящее время украинцы защищают государственность с оружием в руках.

– Можно сказать, что для нас День государственности – это каждый день. Каждый день мы сражаемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край. Не часть чужих империй, не “земли в составе”, не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство, — добавил Зеленский.

Президент утверждает, что все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением: Мы были, есть и будем.

Напомним, что 28 июля этого года Украина впервые отмечает День украинской государственности. Символически этот праздник привязан ко Дню крещения Руси-Украины, который отмечался в этот день многие годы.