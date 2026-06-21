Удочка от папы: Lida Lee поделилась теплым воспоминанием из детства
- Ко Дню отца певица Lida Lee вспомнила самый памятный подарок от папы.
- Также ведущая реалити Любовь на выживание на Новом рассказала о семейной традиции.
- Родители Lida Lee смотрят все проекты с ее участием и активно их обсуждают.
В третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. В этом году он пришелся на 21 июня.
Ведущая реалити Нового канала Любовь на выживание Lida Lee по случаю праздника рассказала о подарке от папы, который запомнился ей на всю жизнь.
Lida Lee о подарке от отца
Звезда вспомнила, как в детстве отдыхала в Крыму вместе с мамой. Тогда она поймала в море странную колючую рыбу.
– Я тогда была в абсолютном детском восторге, хотя, кажется, существо было ядовитым, – с улыбкой вспоминает ведущая реалити Любовь на выживание.
Впрочем, это не помешало маленькой Лиде позвонить папе и похвастаться, что она сама поймала рыбу.
– Когда мы с мамой вернулись из отпуска, он подарил мне удочку, – поделилась певица.
С тех пор выезды всей семьей на природу и рыбалка стали для них семейной традицией.
– Мы с семьей часто ездили отдыхать: жарили мясо, проводили время вместе и параллельно ходили на рыбалку и обычно ловили красноперок. Это были очень теплые моменты, – говорит Lida Lee.
Lida Lee о поддержке родителей
По словам ведущей, родители всегда ее поддерживают и смотрят все телепроекты с ее участием. Отец еще и эмоционально комментирует выпуски Любви на выживание.
– Бывает, папа звонил после эфира и говорил: “Ну она и коза! Я бы на его месте..!”. – смеется Lida Lee. – А иногда родители не понимают моих реакций на какие-то действия участников. Говорят: “Почему ты им не сказала? Как так можно!”. На что отвечаю, что я не воспитатель, не могу воспитывать людей. Могу лишь подсветить ситуацию или обратить внимание на что-то важное.
К слову, у Lida Lee есть поддержка не только от родителей, но и от любимого. Ведущий, актер и военный Даниэль Салем периодически посещает съемочную площадку. Также пара вместе смотрит выпуски реалити и обсуждает их.