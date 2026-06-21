В третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. В этом году он пришелся на 21 июня.

Ведущая реалити Нового канала Любовь на выживание Lida Lee по случаю праздника рассказала о подарке от папы, который запомнился ей на всю жизнь.

Lida Lee о подарке от отца

Звезда вспомнила, как в детстве отдыхала в Крыму вместе с мамой. Тогда она поймала в море странную колючую рыбу.

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– Я тогда была в абсолютном детском восторге, хотя, кажется, существо было ядовитым, – с улыбкой вспоминает ведущая реалити Любовь на выживание.

Впрочем, это не помешало маленькой Лиде позвонить папе и похвастаться, что она сама поймала рыбу.

– Когда мы с мамой вернулись из отпуска, он подарил мне удочку, – поделилась певица.

С тех пор выезды всей семьей на природу и рыбалка стали для них семейной традицией.

– Мы с семьей часто ездили отдыхать: жарили мясо, проводили время вместе и параллельно ходили на рыбалку и обычно ловили красноперок. Это были очень теплые моменты, – говорит Lida Lee.

Lida Lee о поддержке родителей

По словам ведущей, родители всегда ее поддерживают и смотрят все телепроекты с ее участием. Отец еще и эмоционально комментирует выпуски Любви на выживание.

– Бывает, папа звонил после эфира и говорил: “Ну она и коза! Я бы на его месте..!”. – смеется Lida Lee. – А иногда родители не понимают моих реакций на какие-то действия участников. Говорят: “Почему ты им не сказала? Как так можно!”. На что отвечаю, что я не воспитатель, не могу воспитывать людей. Могу лишь подсветить ситуацию или обратить внимание на что-то важное.

К слову, у Lida Lee есть поддержка не только от родителей, но и от любимого. Ведущий, актер и военный Даниэль Салем периодически посещает съемочную площадку. Также пара вместе смотрит выпуски реалити и обсуждает их.

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