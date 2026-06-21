В Одессе из-за аварийной ситуации на Одесской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) без электроснабжения остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.

Об этом сообщают в Одесском горсовете.

Отключение света в Одессе 21 июня

В настоящее время энергетики проводят восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение потребителей. Ориентировочное время завершения работ — до конца суток.

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Городские власти находятся на постоянной связи с энергетиками и контролируют ход ликвидации последствий аварийной ситуации.

Причины аварии и дополнительные подробности пока не сообщаются.

20 июня стало известно, что Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Это уже 20-й зафиксированный случай отключения электроэнергии с начала полномасштабной войны. Причиной отключения стала проблема на внутренних электросетях станции, из-за чего была потеряна единственная доступная линия внешнего питания — 330 кВ Ферросплавная-1.

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