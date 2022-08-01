Август, 01 в 9:39

С началом полномасштабной войны в Украине люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, начали получать государственную и международную финансовую помощь.

Что изменится для ВПЛ с 1 августа 2022 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие выплаты будут получать ВПЛ

С марта 2022 года Министерство экономики внедрило ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц.

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Чтобы получить его, украинцы должны были подтвердить факт вынужденного перемещения, зарегистрировавшись как ВПЛ. Сделать это можно онлайн или офлайн:

обратившись в ЦПАУ, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти (лично);

подав заявку на статус ВПЛ через приложение Дія (онлайн).

Денежное государственное ежемесячное пособие для ВПЛ составляет:

2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;

для лиц старше 18 лет; 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью.

Какие изменения ждать с 1 августа

Особых изменений для ВПЛ с 1 августа 2022 года не предвидится.

Перемещенные лица и в дальнейшем будут получать государственные выплаты. Если за март и апрель 2022 года их получали все зарегистрированные ВПЛ, то с мая правила изменились.

Правительство ограничило категорию украинцев, которые получают денежную помощь. Эти изменения продолжат действовать и в августе.

В августе 2022 года получать 2-3 тыс. грн будут:

граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Кроме того, если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им тоже прекращают поступать.

Также в августе продолжает действовать перечень общин, жители которых получают выплаты. Всего в списке сейчас восемь областей и 300 общин. То есть все ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат в августе выплаты.

В августе государственные средства поступят традиционно до 3, 13 или 23 числа, когда Ощадбанк сделает перерасчет в банки.

Международная помощь

Здесь тоже ничего не изменилось. В августе ВПЛ также смогут подать заявку на получение международных выплат. А те, кто уже прислал заявку, которую согласовали, продолжат их получать.