Серпень, 01 в 9:39

Із початком повномасштабної війни в Україні люди, які вимушені були залишити свої домівки, почали отримувати державну та міжнародну фінансову допомогу.

Що зміниться для ВПО з 1 серпня 2022 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які виплати отримуватимуть ВПО

З березня 2022 року Міністерство економіки впровадило щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Зараз дивляться

Щоби отримати її, українці мали підтвердити факт вимушеного переміщення, зареєструвавшись як ВПО. Зробити це можна було онлайн або офлайн:

звернувшись до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади (особисто);

подавши заявку на статус ВПО через застосунок Дія (онлайн).

Грошова державна щомісячна допомога для ВПО складає:

2 тис. грн для осіб старше 18 років;

для осіб старше 18 років; 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю.

На які зміни чекати з 1 серпня

Особливих змін для виплат ВПО з 1 серпня 2022 року не передбачається.

Переміщені особи й надалі отримуватимуть державні виплати. Якщо за березень та квітень 2022 року їх отримували усі зареєстровані ВПО, то з травня правила змінились.

Уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу. Ці зміни продовжать діяти і у серпні.

У серпні 2022 року отримуватимуть 2-3 тис. грн:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Крім того, якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм теж припиняють надходити.

Також у серпні продовжує діяти перелік громад, мешканці яких отримують виплати. Загалом у списку зараз вісім областей та 300 громад. Тобто усі ВПО, які перемістились з цих громад, гарантовано отримають у серпні виплати.

У серпні державні кошти надійдуть традиційно до 3, 13 чи 23 числа, коли Ощадбанк зробить перерахунок у банки.

Міжнародна допомога

Тут теж нічого не змінилось. У серпні ВПО також зможуть подати заявку на отримання міжнародних виплат. А ті, хто вже надіслав заявку, яку узгодили, продовжать їх отримувати.