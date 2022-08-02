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Факты / Украина / Общество

IBAN карты Monobank: как узнать

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
IBAN карты Monobank: как узнать
Фото: Depositphotos

IBAN — это международный номер банковского счета, который имеет каждый владелец банковской карты.

Номер IBAN упрощает операции между банками разных стран и позволяет быстро и без ошибок сделать перевод на украинские или зарубежные карты.

Как узнать номер IBAN и реквизиты карты Monobank — читайте в нашем материале.

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Инструкция

Чтобы узнать реквизиты своей карты Monobank вам понадобится мобильное приложение банка:

  • Войдите в мобильное приложение Monobank.
  • Авторизуйтесь с помощью пароля.
  • На главной странице выберите карту от которой требуется IBAN.
  • Найдите и выберите услугу Пополнить свою карту.

  • Там нажмите на пункт По реквизитам в Украине.

  • Перед вами появятся реквизиты карты, среди них и номер IBAN.

Вы можете отправить реквизиты своей карты на любую электронную почту, нажав кнопку Отправить реквизиты на эл. почту.

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