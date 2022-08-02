IBAN карты Monobank: как узнать
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IBAN — это международный номер банковского счета, который имеет каждый владелец банковской карты.
Номер IBAN упрощает операции между банками разных стран и позволяет быстро и без ошибок сделать перевод на украинские или зарубежные карты.
Как узнать номер IBAN и реквизиты карты Monobank — читайте в нашем материале.
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Инструкция
Чтобы узнать реквизиты своей карты Monobank вам понадобится мобильное приложение банка:
- Войдите в мобильное приложение Monobank.
- Авторизуйтесь с помощью пароля.
- На главной странице выберите карту от которой требуется IBAN.
- Найдите и выберите услугу Пополнить свою карту.
- Там нажмите на пункт По реквизитам в Украине.
- Перед вами появятся реквизиты карты, среди них и номер IBAN.
Вы можете отправить реквизиты своей карты на любую электронную почту, нажав кнопку Отправить реквизиты на эл. почту.